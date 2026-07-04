В Новосибирской области снова открыли часть безоператорных АЗС

В Новосибирской области на фоне очередей за бензином возобновили работу части безоператорных АЗС сети «Газпромнефть». Такое решение приняли, чтобы увеличить число точек, где водители могут заправиться.
«В сети “Газпромнефть” с целью увеличения точек отпуска топлива возобновлена работа части безоператорных станций с дистанционным контролем возможных нарушений», — сообщили в региональном оперативном штабе по топливообеспечению.
Эта мера стала частью дополнительных решений по стабилизации ситуации с топливом. В регионе по-прежнему фиксируют напряжённую обстановку: часть АЗС не работает, а на действующих станциях собираются очереди.
Одновременно власти выделили отдельные временные интервалы для заправки служб жизнеобеспечения. Ночью с 3:00 до 5:00 топливо получали общественный транспорт, спецтехника, коммунальные службы и машины скорой помощи.
Кроме того, 4 июля с 12:00 до 15:00 на девяти заправках «Газпромнефти» в Новосибирске, Бердске и Искитиме приоритетно будут заправлять экстренные службы, работающие круглосуточно.
В оперштабе подчёркивают, что общественный транспорт и коммунальные службы региона продолжают работать в обычном режиме.