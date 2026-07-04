В ЦБ назвали «абсурдной» теорию о заморозке вкладов

Поводом для обсуждения стали публикации после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который говорил об объеме средств на банковских счетах. Эти заявления обеспокоили россиян, в том числе и жителей Волгоградской области. Позже он заявил, что не предлагал изымать вклады и подчеркнул, что «вклады граждан священны».