В ЦБ назвали «абсурдной» теорию о заморозке вкладов

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов россиян невозможна. Отвечая на вопрос в эфире радио РБК, представитель ЦБ подчеркнул, что не видит сценариев, при которых такая мера могла бы быть реализована.
На вопрос, при каких условиях возможна заморозка вкладов населения, Заботкин ответил: «Ни при каких». Он также признался, что хотел бы понять, как возникают подобные опасения.
Ранее, в июне, глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов также заявил, что идея об изъятии или заморозке вкладов граждан «совершенно невозможна».
«Это настолько абсурдная, ну, видимо, наиболее абсурдная теория, они умирают сложнее всего», — сказал Алексей Заботкин.
Поводом для обсуждения стали публикации после выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который говорил об объеме средств на банковских счетах. Эти заявления обеспокоили россиян, в том числе и жителей Волгоградской области. Позже он заявил, что не предлагал изымать вклады и подчеркнул, что «вклады граждан священны».
Если у волгоградцев возникают вопросы о сохранности банковских вкладов, эксперты советуют ориентироваться на официальные заявления Банка России и проверять информацию в надежных источниках.
Ранее сообщалось об изменениях в переводах по СБП.