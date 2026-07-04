На АЗС «Балтнефть» поэтапно возобновляют розничную продажу топлива

«По мере поступления топлива в регион будем принимать оперативные решения об открытии дополнительных заправок. Важно расширить возможности в каждом муниципалитете, направляем на это все усилия. При этом сеть “Балтнефть” продолжит заправлять юрлица по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы», — сообщил губернатор.