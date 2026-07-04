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На АЗС «Балтнефть» поэтапно возобновляют розничную продажу топлива

Речь пока только о 92-ом бензине и дизеле.

На части заправок сети «Балтнефть» поэтапно возобновляется розничная продажа топлива, речь пока только о 92-ом бензине и дизеле. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своих соцсетях.

«Подобрали 11 крупных АЗС с большим количеством колонок, на которых с сегодняшнего дня могут заправляться все автомобилисты», — написал он.

В Калининграде — 7 АЗС:

— ул. Александра Невского, 120.

— ул. Балтийское шоссе, 117.

— ул. Горького, 178 Б.

— ул. Дзержинского, 249.

— ул. Емельянова, 232.

— ул. Красная, 164.

— ул. О. Кошевого, 31.

В области — 4 АЗС:

— г. Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, зд. 1А.

— г. Черняховск, ул. Октябрьская, 4А.

— Зеленоградский район, п. Коврово, ул. Балтийская, 39 Б.

— г. Советск, ул. Суворова, 1.

«По мере поступления топлива в регион будем принимать оперативные решения об открытии дополнительных заправок. Важно расширить возможности в каждом муниципалитете, направляем на это все усилия. При этом сеть “Балтнефть” продолжит заправлять юрлица по контрактам и выполнять государственные и муниципальные заказы», — сообщил губернатор.

Он рассчитывает, что эта мера повлияет на сокращение очередей. «Вижу, что на заправках происходят и конфликтные ситуации, прошу всех помнить о взаимном уважении», — отметил он.

Беспрозванных также напомнил, что ограничения на отпуск топлива пока продолжают действовать: бензин — 30 литров, дизель — 60 литров.

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