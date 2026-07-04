«КОРТРОС» заявил о начале масштабной застройки острова «Октябрьский» в Калининграде

В ЖК планируется сочетание классов жилья «бизнес» и «премиум». «Можно выбирать из студий, европланировок, трехкомнатных лотов, квартир с мастер-спальнями, панорамным остеклением, пентхаусов с террасами и даже урбан-вилл с отдельным входом и квартир со вторым светом и потолками до 5,5 м», — говорится в сообщении. На первых этажах запланированы авторские рестораны с балтийской кухней, кофейни, локальные гастрономические проекты, магазины и службы быта. Фитнес-клуб и спа-комплекс будут в составе внутриквартальных сервисов.