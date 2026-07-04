«КОРТРОС» заявил о начале масштабной застройки острова «Октябрьский» в Калининграде

Группа компаний «КОРТРОС» получила разрешение на строительство двух корпусов первой очереди масштабного проекта комплексной застройки острова «Октябрьский» в Калининграде. Как сообщается в релизе компании, застройщик намерен возвести жилой квартал «ОКТАРИН», строительство названо «созданием комфортной городской среды».
«Дома первой очереди появятся на участке площадью 17,8 тыс. кв. м, под квартиры будет отведено 35,2 тыс. кв. м. У зданий, как и в целом по проекту, будет переменная этажность — от 5 до 18 этажей», — отмечается в релизе. В Первые два корпуса рассчитаны на 741 квартиру.
Всего в рамках первого этапа компания намерена возвести 45 жилых корпусов, два многофункциональных комплекса с бутик-отелем пять звезд на 60 номеров (6,7 тыс. кв. м), гостиницей 4 звезды на 200 номеров (16,9 тыс. кв. м), офисными и торговыми пространствами (35,9 тыс. кв. м) и паркингами на 154 автомобиля.
В ЖК планируется сочетание классов жилья «бизнес» и «премиум». «Можно выбирать из студий, европланировок, трехкомнатных лотов, квартир с мастер-спальнями, панорамным остеклением, пентхаусов с террасами и даже урбан-вилл с отдельным входом и квартир со вторым светом и потолками до 5,5 м», — говорится в сообщении. На первых этажах запланированы авторские рестораны с балтийской кухней, кофейни, локальные гастрономические проекты, магазины и службы быта. Фитнес-клуб и спа-комплекс будут в составе внутриквартальных сервисов.
«Необычное название проекта стало отсылкой к обозначению цвета волшебства, описанного писателем-фантастом Терри Пратчеттом, — это оттенок, в котором смешались зеленый, желтый и фиолетовый, сосредоточение магии. “ОКТАРИН” в нашем понимании — это и энергия большого города, и тишина приватного двора, и смелые современные формы, и уважение к истории места», — цитирует пресс-служба руководителя проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Калининграде Игоря Богатырева. Главный художественный акцент — цвет «краплак». Застройщик обещает «дождевые сады», тенистые аллеи, циркадное освещение, которое подстраивается под биоритмы человека.
Отметим, что ранее на «КОРТРОС» возложили обязанность построить на острове детские сады и школы.
В июле 2025 года градсовет одобрил проект застройки нового квартала, который займет семь гектаров. Проект был представлен столичной компанией GAFA.