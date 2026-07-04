WSJ рассказала, как Китай «бьет по оплоту немецкой промышленности»

Как отмечает издание, Китай сокращает отставание по качеству продукции, предлагая цены вдвое ниже немецких. Данное обстоятельство вынуждает германские компании сокращать рабочие места и переносить производственные мощности в КНР.
Согласно данным WSJ, впервые за несколько десятилетий объем импорта передовых промышленных товаров из Китая в Германию превысил объем немецкого экспорта в этом сегменте. Как следует из отчета EY за май, на который ссылается газета, немецкая промышленность ежемесячно теряет более 10 тыс. рабочих мест. Промышленное производство в ФРГ сократилось примерно на 10% в период с февраля 2022 года по начало 2026 года.
В качестве примера в материале приводится компания Aura, специализирующаяся на выпуске нагревательного оборудования для промышленных машин. Ее управляющий директор Патрик Буркхарт заявил, что конкуренция со стороны китайских производителей резко усилилась за последние полгода, а объем заказов иссяк. В настоящее время он производит 20% продукции в Китае, и, по его словам, эта доля может возрасти до 70% при сохранении текущей ситуации.
Как пишет WSJ, Китай целенаправленно развивал специализированные средние предприятия в рамках государственной программы «10 тысяч маленьких гигантов», стремясь заместить немецких «скрытых чемпионов». Экспорт из Китая в Германию в текущем году вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.
Немецкие компании, долгое время гордившиеся приверженностью принципам свободной торговли, теперь обращаются к правительству с просьбой о защите от государственных китайских фирм. В Евросоюзе обсуждаются новые торговые меры в отношении Китая, однако их вступление в силу возможно не ранее чем через год.
Ранее коалиция ХДС/ХСС и СДПГ согласовала масштабный пакет мер, направленный на стимулирование экономического роста и занятости. Его 2 июля представили на совместной пресс-конференции в Берлине лидеры этих партий: канцлер Фридрих Мерц (ХДС), вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ), министр труда Бербель Бас (СДПГ) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер (ХСС).
Разработка пакета заняла более года: над ним работали экспертные комиссии партнеров по коалиции. План включает три десятка пунктов, направленных на оздоровление экономики и социальной политики. На сайте правительства опубликован соответствующий 12-страничный документ под названием «Программа экономического подъема и занятости». Разработанные коалицией меры должен утвердить бундестаг, однако предложение столкнулось с критикой со стороны других партий.