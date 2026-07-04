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WSJ рассказала, как Китай «бьет по оплоту немецкой промышленности»

Тысячи нишевых средних предприятий, формирующих основу промышленного сектора Германии, утрачивают свои рыночные позиции в условиях конкуренции с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник: Новости Mail

Как отмечает издание, Китай сокращает отставание по качеству продукции, предлагая цены вдвое ниже немецких. Данное обстоятельство вынуждает германские компании сокращать рабочие места и переносить производственные мощности в КНР.

Согласно данным WSJ, впервые за несколько десятилетий объем импорта передовых промышленных товаров из Китая в Германию превысил объем немецкого экспорта в этом сегменте. Как следует из отчета EY за май, на который ссылается газета, немецкая промышленность ежемесячно теряет более 10 тыс. рабочих мест. Промышленное производство в ФРГ сократилось примерно на 10% в период с февраля 2022 года по начало 2026 года.

В качестве примера в материале приводится компания Aura, специализирующаяся на выпуске нагревательного оборудования для промышленных машин. Ее управляющий директор Патрик Буркхарт заявил, что конкуренция со стороны китайских производителей резко усилилась за последние полгода, а объем заказов иссяк. В настоящее время он производит 20% продукции в Китае, и, по его словам, эта доля может возрасти до 70% при сохранении текущей ситуации.

Как пишет WSJ, Китай целенаправленно развивал специализированные средние предприятия в рамках государственной программы «10 тысяч маленьких гигантов», стремясь заместить немецких «скрытых чемпионов». Экспорт из Китая в Германию в текущем году вырос на 17% по сравнению с прошлым годом.

Немецкие компании, долгое время гордившиеся приверженностью принципам свободной торговли, теперь обращаются к правительству с просьбой о защите от государственных китайских фирм. В Евросоюзе обсуждаются новые торговые меры в отношении Китая, однако их вступление в силу возможно не ранее чем через год.

Ранее коалиция ХДС/ХСС и СДПГ согласовала масштабный пакет мер, направленный на стимулирование экономического роста и занятости. Его 2 июля представили на совместной пресс-конференции в Берлине лидеры этих партий: канцлер Фридрих Мерц (ХДС), вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ), министр труда Бербель Бас (СДПГ) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер (ХСС).

Разработка пакета заняла более года: над ним работали экспертные комиссии партнеров по коалиции. План включает три десятка пунктов, направленных на оздоровление экономики и социальной политики. На сайте правительства опубликован соответствующий 12-страничный документ под названием «Программа экономического подъема и занятости». Разработанные коалицией меры должен утвердить бундестаг, однако предложение столкнулось с критикой со стороны других партий.

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