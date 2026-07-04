WSJ рассказала, как Китай «бьет по оплоту немецкой промышленности»

В качестве примера в материале приводится компания Aura, специализирующаяся на выпуске нагревательного оборудования для промышленных машин. Ее управляющий директор Патрик Буркхарт заявил, что конкуренция со стороны китайских производителей резко усилилась за последние полгода, а объем заказов иссяк. В настоящее время он производит 20% продукции в Китае, и, по его словам, эта доля может возрасти до 70% при сохранении текущей ситуации.