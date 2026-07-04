Интерактивную карту заправок создадут в Нижегородской области

Никитин подчеркнул, что общественный транспорт, скорая помощь и коммунальная техника обеспечиваются топливом в приоритетном порядке. Также он сообщил, что в понедельник состоится оперативный штаб по ситуации с бензином. В случае, если баланс поставок не будет восстановлен, власти примут дополнительные меры, о которых обещали объявить отдельно.