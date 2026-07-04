Нижегородский губернатор допустил новые меры по обеспечению топливом

За последние три дня в Нижегородской области поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС сократились на 25%, при этом спрос на топливо вырос на 60−70%. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
Он охарактеризовал ситуацию на рынке бензина в области как «острый дефицит». По словам Никитина, такая ситуация вызвана сокращением предложения и ажиотажным спросом.
«Для стабилизации обстановки ведем работу с правительством России, Минэнерго страны и руководством крупнейших поставщиков топлива (ЛУКОЙЛ, “Газпромнефть”, “Роснефть”, “Татнефть” и другими) для повышения объемов отгрузок и достижения баланса спроса и предложения на заправочных станциях», — добавил губернатор.
Он отметил, что региональные власти готовят интерактивную карту, с помощью которой водители смогут сообщать о наличии топлива и очередях. Это, по словам Никитина, позволит быстрее выбирать обеспеченные бензином заправки и тратить меньше времени в ожидании.
«Подчеркну, что общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме», — написал губернатор.
По его словам, в понедельник, 6 июля, состоится собрание регионального оперштаба по бензину. Если поставки не сбалансируют к этому времени, будут приняты дополнительные меры, добавил Никитин.
Полные или частичные меры по контролю за отпуском топлива за последние месяцы затронули более 60 регионов России.
По словам вице-премьера Александра Новака, сбои с поставками топлива носят локальный характер. Он отмечал, что в стране ранее были сформированы резервы именно для таких случаев, и поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки в регионы.
Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, который, среди прочего, вводит меры по обеспечению внутреннего рынка бензином и дизелем. Поправки, в частности, стимулируют импорт топлива из ЕАЭС и дальнего зарубежья за счет увеличенного демпфера, распространяют акцизные выплаты на топливо, полученное смешением прямогонного бензина с другими компонентами, и продлевают сроки модернизации крупных НПЗ.
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