Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский губернатор допустил новые меры по обеспечению топливом

Никитин сообщил о дефиците бензина АИ-92 и АИ-95 в последние дни. По его словам, поставки на АЗС за три дня упали на 25%, а спрос вырос на 60−70%. Новак заявлял о локальном характере дефицита топлива в регионах.

Источник: РБК

За последние три дня в Нижегородской области поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС сократились на 25%, при этом спрос на топливо вырос на 60−70%. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

Он охарактеризовал ситуацию на рынке бензина в области как «острый дефицит». По словам Никитина, такая ситуация вызвана сокращением предложения и ажиотажным спросом.

«Для стабилизации обстановки ведем работу с правительством России, Минэнерго страны и руководством крупнейших поставщиков топлива (ЛУКОЙЛ, “Газпромнефть”, “Роснефть”, “Татнефть” и другими) для повышения объемов отгрузок и достижения баланса спроса и предложения на заправочных станциях», — добавил губернатор.

Он отметил, что региональные власти готовят интерактивную карту, с помощью которой водители смогут сообщать о наличии топлива и очередях. Это, по словам Никитина, позволит быстрее выбирать обеспеченные бензином заправки и тратить меньше времени в ожидании.

«Подчеркну, что общественный транспорт, скорая помощь, коммунальная техника и другие службы жизнеобеспечения получают топливо в необходимом объеме», — написал губернатор.

По его словам, в понедельник, 6 июля, состоится собрание регионального оперштаба по бензину. Если поставки не сбалансируют к этому времени, будут приняты дополнительные меры, добавил Никитин.

Полные или частичные меры по контролю за отпуском топлива за последние месяцы затронули более 60 регионов России.

По словам вице-премьера Александра Новака, сбои с поставками топлива носят локальный характер. Он отмечал, что в стране ранее были сформированы резервы именно для таких случаев, и поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки в регионы.

Президент России Владимир Путин 4 июля подписал закон, который, среди прочего, вводит меры по обеспечению внутреннего рынка бензином и дизелем. Поправки, в частности, стимулируют импорт топлива из ЕАЭС и дальнего зарубежья за счет увеличенного демпфера, распространяют акцизные выплаты на топливо, полученное смешением прямогонного бензина с другими компонентами, и продлевают сроки модернизации крупных НПЗ.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше