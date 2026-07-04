Губернатор Нижегородской области заявил об остром дефиците бензина в регионе

За последние три дня поставки бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС Нижегородской области снизились на 25%, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, в регионе возник острый дефицит топлива из-за снижения предложения и повышения спроса на 60−70%.