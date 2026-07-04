Мурат Кумпилов взял под личный контроль ситуацию с поставками бензина на АЗС Адыгеи

Особый акцент Мурат Кумпилов сделал на необходимости обеспечить безусловный приоритет при распределении ГСМ для служб, отвечающих за безопасность людей и функционирование жизнеобеспечивающей инфраструктуры. В первоочередном порядке ресурсы должны направляться на заправку автомобилей скорой помощи, пожарно-спасательных расчетов, патрульных машин полиции, техники коммунальных предприятий, транспорта хлебокомбинатов и пищевых производств — то есть всех организаций, чья непрерывная работа напрямую влияет на безопасность и повседневную жизнь граждан. Руководителям данных служб было рекомендовано по возможности задействовать транспорт на дизельном топливе, чтобы сократить расход бензина, оставляя его для нужд населения.