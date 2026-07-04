Мурат Кумпилов взял под личный контроль ситуацию с поставками бензина на АЗС Адыгеи

В Республике Адыгея состоялось экстренное рабочее совещание, инициированное руководителем региона Муратом Кумпиловым, которое было посвящено текущей обстановке на местном рынке бензина. К обсуждению подключились представители ключевых министерств, надзорных инстанций, силовых структур, а также оптовых компаний-поставщиков и операторов розничной реализации нефтепродуктов. Центральными пунктами повестки стали режим отпуска бензина на АЗС региона и выработка дополнительных механизмов, позволяющих избежать сбоев в логистике топлива.
Глава Адыгеи акцентировал внимание на том, что региональные власти поддерживают непрерывный диалог как с поставщиками нефтепродуктов, так и с федеральными структурами, чтобы ускорить процесс нормализации обстановки. По его словам, все профильные службы переведены на усиленный вариант работы, а в оперативном порядке принимаются А решения, гарантирующие стабильное снабжение республики топливом принимаются в оперативном порядке.
Особый акцент Мурат Кумпилов сделал на необходимости обеспечить безусловный приоритет при распределении ГСМ для служб, отвечающих за безопасность людей и функционирование жизнеобеспечивающей инфраструктуры. В первоочередном порядке ресурсы должны направляться на заправку автомобилей скорой помощи, пожарно-спасательных расчетов, патрульных машин полиции, техники коммунальных предприятий, транспорта хлебокомбинатов и пищевых производств — то есть всех организаций, чья непрерывная работа напрямую влияет на безопасность и повседневную жизнь граждан. Руководителям данных служб было рекомендовано по возможности задействовать транспорт на дизельном топливе, чтобы сократить расход бензина, оставляя его для нужд населения.
Кроме того, глава региона дал поручение руководителям ведомств свести к минимуму использование служебного автотранспорта за исключением критически важных выездов, а также обеспечить стабильную и ритмичную работу общественного транспорта. Мурат Кумпилов обратился к местным жителям с просьбой на некоторое время ограничить поездки на личных автомобилях, если это не срочно. Подобные шаги, как было отмечено, позволят разгрузить сеть заправочных станций и положительно скажутся на общей ситуации с обеспечением региона бензином.
«Ситуация носит временный характер. На федеральном уровне уже принимаются определенные решения. Но сейчас нам нужно максимально грамотно действовать. Все наши шаги должны быть выверены. Важно принимать такие меры, которые помогут снизить нагрузку на автозаправочные станции и обеспечить приоритетное снабжение экстренных служб, транспорта жизнеобеспечения и других организаций, выполняющих важнейшие задачи. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем стабилизировать ситуацию», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Профильным ведомствам по итогам совещания было предписано продолжать ежесуточный мониторинг ситуации на топливном рынке, наладить четкое оперативное взаимодействие с контрагентами-поставщиками и регулярно доносить до жителей республики информацию о предпринимаемых мерах и изменениях обстановки.