В Индии отменили введенные из-за Ормузского кризиса ограничения по СПГ

Власти Индии объявили об отмене ограничений на поставки сжиженного природного газа неприоритетным отраслям экономики в связи с возобновлением судоходства и транзита СПГ через Ормузский пролив, передает Reuters.
10 марта агентство сообщало, что индийское правительство ввело чрезвычайные меры, перераспределяющие поставки от неприоритетных отраслей в пользу ключевых потребителей внутри страны из-за кризиса судоходства в Ормузском проливе, связанного с войной между США и Ираном.
К апрелю Ормузский пролив был фактически перекрыт. Через него проходит около 20% мировых поставок СПГ.
До того как конфликт с Ираном нарушил судоходство через Ормузский пролив, Индия покрывала половину потребления газа за счет импорта, около 60% которого поступало именно этим маршрутом. Более половины поставок сырой нефти также шли через пролив.
В конце марта Reuters писал, что Индия и Россия договорились о возобновлении прямых поставок российского СПГ. Устное соглашение о переговорах было достигнуто 19 марта на встрече замминистра энергетики России Павла Сорокина и министра Нефти Индии Хардипа Сингха Пури. Один из источников агентства допускал, что в случае согласия Нью-Дели сделка может быть заключена за несколько недель, но она будет менее выгодной, чем контракт между индийской GAIL с «Газпромом» 2012 года на 2,5 млн т СПГ в год сроком на 20 лет.
При этом 11 мая Reuters сообщил, что Индия отказалась от предложения России приобрести сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США, несмотря на сохранявшийся дефицит топлива в стране.
24 мая танкер со сжиженным природным газом (СПГ), направляющийся в Индию, впервые с начала войны в Иране прошел Ормузский пролив. За день до этого Вашингтон и Тегеран договорились об открытии пролива в рамках появившегося тогда проекта мирного соглашения.
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