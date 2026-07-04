В Индии отменили введенные из-за Ормузского кризиса ограничения по СПГ

В конце марта Reuters писал, что Индия и Россия договорились о возобновлении прямых поставок российского СПГ. Устное соглашение о переговорах было достигнуто 19 марта на встрече замминистра энергетики России Павла Сорокина и министра Нефти Индии Хардипа Сингха Пури. Один из источников агентства допускал, что в случае согласия Нью-Дели сделка может быть заключена за несколько недель, но она будет менее выгодной, чем контракт между индийской GAIL с «Газпромом» 2012 года на 2,5 млн т СПГ в год сроком на 20 лет.