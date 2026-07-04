Сколько недостроев снесут в Крыму до конца года

«Работа по сокращению числа недостроенных объектов в Крыму ведется с 2023 года. В конце прошлого года был утвержден перечень таких объектов — в него входило 5 230 недостроев», — отметил он.
На сегодняшний день из списка уже исключено 368 объектов, уточнил замминистра.
И подготовлены предложения к следующему межведомственному совету с участием Минстроя Российской Федерации и представителей Совета Федерации — 500 объектов исключить. По планам до окончания текущего года к исключению готовится 1 100 объектов, включая эти пятьсот.
Работа по борьбе с недостроями была начата с Ялты, где самое большое число таких объектов, сказал он.
«Там огромное количество объектов, порядка 400, на территории Большой Ялты. И, в принципе, по побережью самая большая часть таких объектов находится», — сказал Агуреев.
Также, по его словам, проблема недостроев остро стоит в Симферополе. А вот на севере республики таких строений немного.
В реестр недостроев, отметил Агуреев, попадают объекты, которые делятся на две основные группы. Первые — те, что пребывают в той или иной стадии строительства и имеют разрешительные документы.
«В процессе стройки застройщик регистрирует право на незавершенное строительство, по окончанию это право снимается, и регистрируется объект, готовый к эксплуатации», — пояснил Агуреев.
Другие — это построенные ранее объекты, которые ныне выглядят ненадлежащим образом, при этом могут находиться даже на центральных улицах города, добавил он.
«Это “заброшки”, в том числе с разрисованными фасадами и так далее. Это так называемые проблемные объекты, с которыми на постоянной основе с органами местного самоуправления проводится работа по приведению их в надлежащий вид», — сказал Агуреев.
Каждый объект при этом требует индивидуального подхода, разговора с собственниками и заказчиками строительства, отметил он.
По словам Агуреева, собственниками большой части недостроенных объектов в Крыму «не представляется возможности ни увидеться, ни созвониться, так как это, как правило, заброшенные объекты украинского периода».
«Ведется работа по национализации таких объектов, если есть на то основания. А также комплексные меры по вовлечению их в градостроительную норму», — заключил представитель профильного министерства республики.