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Сколько недостроев снесут в Крыму до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. В Крыму до конца текущего года планируют ликвидировать 1 100 недостроенных объектов, из них 368 уже исключены из реестра недостроев за первое полугодие. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Евгений Агуреев.

Источник: РИА "Новости"

«Работа по сокращению числа недостроенных объектов в Крыму ведется с 2023 года. В конце прошлого года был утвержден перечень таких объектов — в него входило 5 230 недостроев», — отметил он.

На сегодняшний день из списка уже исключено 368 объектов, уточнил замминистра.

И подготовлены предложения к следующему межведомственному совету с участием Минстроя Российской Федерации и представителей Совета Федерации — 500 объектов исключить. По планам до окончания текущего года к исключению готовится 1 100 объектов, включая эти пятьсот.

добавил Агуреев

Работа по борьбе с недостроями была начата с Ялты, где самое большое число таких объектов, сказал он.

«Там огромное количество объектов, порядка 400, на территории Большой Ялты. И, в принципе, по побережью самая большая часть таких объектов находится», — сказал Агуреев.

Также, по его словам, проблема недостроев остро стоит в Симферополе. А вот на севере республики таких строений немного.

В реестр недостроев, отметил Агуреев, попадают объекты, которые делятся на две основные группы. Первые — те, что пребывают в той или иной стадии строительства и имеют разрешительные документы.

«В процессе стройки застройщик регистрирует право на незавершенное строительство, по окончанию это право снимается, и регистрируется объект, готовый к эксплуатации», — пояснил Агуреев.

Другие — это построенные ранее объекты, которые ныне выглядят ненадлежащим образом, при этом могут находиться даже на центральных улицах города, добавил он.

«Это “заброшки”, в том числе с разрисованными фасадами и так далее. Это так называемые проблемные объекты, с которыми на постоянной основе с органами местного самоуправления проводится работа по приведению их в надлежащий вид», — сказал Агуреев.

Каждый объект при этом требует индивидуального подхода, разговора с собственниками и заказчиками строительства, отметил он.

По словам Агуреева, собственниками большой части недостроенных объектов в Крыму «не представляется возможности ни увидеться, ни созвониться, так как это, как правило, заброшенные объекты украинского периода».

«Ведется работа по национализации таких объектов, если есть на то основания. А также комплексные меры по вовлечению их в градостроительную норму», — заключил представитель профильного министерства республики.

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