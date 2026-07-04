Строительство АЭС в Египте: президент страны поблагодарил Путина

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе официальной церемонии открытия нового штаба командования вооруженных сил страны поблагодарил Владимира Путина и Россию за взаимодействие в рамках строительства атомной электростанции «Эд-Дабаа». Египетский лидер подтвердил, что монтаж корпуса реактора на втором энергоблоке объекта запланирован на ближайшее время.