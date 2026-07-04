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Строительство АЭС в Египте: президент страны поблагодарил Путина

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе официальной церемонии открытия нового штаба командования вооруженных сил страны поблагодарил Владимира Путина и Россию за взаимодействие в рамках строительства атомной электростанции «Эд-Дабаа».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе официальной церемонии открытия нового штаба командования вооруженных сил страны поблагодарил Владимира Путина и Россию за взаимодействие в рамках строительства атомной электростанции «Эд-Дабаа». Египетский лидер подтвердил, что монтаж корпуса реактора на втором энергоблоке объекта запланирован на ближайшее время.

Глава государства выразил уверенность, что совместная работа Москвы и Каира принесет результаты, отвечающие интересам обеих стран. Ас-Сиси также отметил, что после ввода в эксплуатацию АЭС обеспечит республику экологически чистой энергией и даст импульс для дальнейшего развития Египта.

Как сообщается, торжественная процедура установки реакторного корпуса на втором блоке станции состоится 9 июля. Участие в мероприятии подтвердили премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. На первом энергоблоке аналогичная операция была проведена в середине ноября прошлого года.

Строительство АЭС «Эд-Дабаа» ведется на севере Египта силами российских специалистов. Работы на объекте продолжаются в соответствии с графиком, заявленным ранее. Информация о предстоящей установке реактора подтверждена египетской стороной.

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