Германия теряет более 10 тысяч рабочих мест в месяц, страна увеличила импорт высокотехнологичных промышленных товаров из Китая, пишет The Wall Street Journal.
Немецкие компании среднего размера когда-то процветали, производя оборудование для заводов по всему миру. Но сейчас Китай сокращает разрыв в качестве и предлагает цены в два раза ниже, чем у европейских конкурентов.
Впервые за десятилетия Германия импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует.
Как подсчитали в консалтинговой компании EY, с февраля 2022 года по начало 2026-го промышленное производство в Германии просело примерно на 10%.
При этом, как отмечает издание, Китай намеренно делает ставку на развитие специализированных средних компаний в рамках государственной программы «10 тысяч маленьких гигантов».
Ранее Захарова заявила, что Германия разрушила энергетический фундамент своей промышленности.