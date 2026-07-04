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Германия уступает Китаю в конкуренции за промышленность

Немецкие компании проигрывают конкуренцию китайским производителям, страна нарастила импорт высокотехнологичных товаров из Китая, пишет The Wall Street Journal.

Источник: Аргументы и факты

Германия теряет более 10 тысяч рабочих мест в месяц, страна увеличила импорт высокотехнологичных промышленных товаров из Китая, пишет The Wall Street Journal.

Немецкие компании среднего размера когда-то процветали, производя оборудование для заводов по всему миру. Но сейчас Китай сокращает разрыв в качестве и предлагает цены в два раза ниже, чем у европейских конкурентов.

Впервые за десятилетия Германия импортирует больше передовых промышленных товаров из Китая, чем экспортирует.

Как подсчитали в консалтинговой компании EY, с февраля 2022 года по начало 2026-го промышленное производство в Германии просело примерно на 10%.

При этом, как отмечает издание, Китай намеренно делает ставку на развитие специализированных средних компаний в рамках государственной программы «10 тысяч маленьких гигантов».

Ранее Захарова заявила, что Германия разрушила энергетический фундамент своей промышленности.