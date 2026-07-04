Топливный коллапс: на трассе Днепропетровск — Харьков не осталось работающих АЗС

На автомагистрали, соединяющей Днепропетровск и Харьков, не функционирует ни одна автозаправочная станция. Об этом информирует украинское издание «Страна», опубликовавшее в своем Telegram-канале видеозапись от водителя, который констатирует отсутствие возможности дозаправиться на протяжении всего маршрута, длина которого превышает 200 километров.