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Топливный коллапс: на трассе Днепропетровск — Харьков не осталось работающих АЗС

На автомагистрали, соединяющей Днепропетровск и Харьков, не функционирует ни одна автозаправочная станция.

На автомагистрали, соединяющей Днепропетровск и Харьков, не функционирует ни одна автозаправочная станция. Об этом информирует украинское издание «Страна», опубликовавшее в своем Telegram-канале видеозапись от водителя, который констатирует отсутствие возможности дозаправиться на протяжении всего маршрута, длина которого превышает 200 километров.

Информация о повреждениях на топливной инфраструктуре появлялась и ранее. Так, издание NV со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского сообщало, что за последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов.

Экс-премьер страны Николай Азаров, в свою очередь, заявил о начинающемся топливном кризисе, возложив ответственность за сложившуюся ситуацию на действующего президента Владимира Зеленского.

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