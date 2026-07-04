Топливный коллапс: на трассе Днепропетровск — Харьков не осталось работающих АЗС

На автомагистрали, соединяющей Днепропетровск и Харьков, не функционирует ни одна автозаправочная станция. Об этом информирует украинское издание «Страна», опубликовавшее в своем Telegram-канале видеозапись от водителя, который констатирует отсутствие возможности дозаправиться на протяжении всего маршрута, длина которого превышает 200 километров.
Информация о повреждениях на топливной инфраструктуре появлялась и ранее. Так, издание NV со ссылкой на бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского сообщало, что за последние два месяца на Украине сгорели более 150 автозаправочных комплексов.
Экс-премьер страны Николай Азаров, в свою очередь, заявил о начинающемся топливном кризисе, возложив ответственность за сложившуюся ситуацию на действующего президента Владимира Зеленского.
Читайте также: Стало известно о телефонных переговорах Трампа и Зеленского.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!