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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 5 июля

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 5 июля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком установлены валютные курсы на 5 июля, воскресенье. В итоге курс доллара, курс евро и курс российского рубля вновь остались в значениях, определенных еще перед длинными выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 5 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9062 белорусского рубля, 1 евро — 3,3096 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7310 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на четверг, 2 июля, пятницу, 3 июля, и субботу, 4 июля курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в тех же значениях и на воскресенье, 5 июля.

Тем временем Госкомимущество предупредило белорусов о штрафах за установку кондиционера.

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