Россиянам раскрыли детали новой системы добровольного страхования

Новая система добровольного страхования позволит самозанятым самостоятельно выбирать уровень защиты — страховую сумму в размере 35 или 50 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность самим выбрать уровень защиты: страховую сумму 35 или 50 тысяч рублей», — сказал он для РИА Новости.
Он пояснил, что для получения права на больничный потребуется уплачивать взносы не менее полугода. При этом сама концепция, по мнению парламентария, верна: гражданину предлагают прозрачный механизм, а не единоразовую помощь или громоздкую бюрократию.
По мнению Гусева, возможность для самозанятых впервые получить оплачиваемый больничный с июля 2026 года стала значимым и давно ожидаемым решением.
Напомним, что с 1 июля самозанятые граждане впервые получили право на оплачиваемый больничный.