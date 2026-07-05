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Россиянам раскрыли детали новой системы добровольного страхования

Депутат Гусев: самозанятые могут выбрать размер страховых выплат для больничного.

Источник: Комсомольская правда

Новая система добровольного страхования позволит самозанятым самостоятельно выбирать уровень защиты — страховую сумму в размере 35 или 50 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«Новая система добровольного страхования дает самозанятым возможность самим выбрать уровень защиты: страховую сумму 35 или 50 тысяч рублей», — сказал он для РИА Новости.

Он пояснил, что для получения права на больничный потребуется уплачивать взносы не менее полугода. При этом сама концепция, по мнению парламентария, верна: гражданину предлагают прозрачный механизм, а не единоразовую помощь или громоздкую бюрократию.

По мнению Гусева, возможность для самозанятых впервые получить оплачиваемый больничный с июля 2026 года стала значимым и давно ожидаемым решением.

Напомним, что с 1 июля самозанятые граждане впервые получили право на оплачиваемый больничный.

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