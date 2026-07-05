Остапкович оценил вероятность заморозки вкладов в России

«Это вообще произойти не может по многим причинам. Сегодня люди держат примерно 63 триллиона рублей на депозитах в наших коммерческих банках. Я не думаю, что государство может пойти на такой эксперимент и заморозить возврат вкладов. Это будет стоить очень высокой социальной турбулентности. Кроме того, в этом нет никакого экономического смысла. Эти деньги уже в работе. Те 63 триллиона, которые люди положили на депозит, уходят в виде потребительских кредитов или кредитов для предприятий. То есть банки их в тумбочке не держат, они в работе в виде кредитов. Думаю, заморозка вкладов — это нереальная ситуация», — резюмировал Остапкович.