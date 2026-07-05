Остапкович оценил вероятность заморозки вкладов в России

Разговоры о возможности заморозки вкладов могут быть продиктованы прошлым опытом старшего поколения россиян, которые сталкивались с таким явлением в 90-х. Таким мнением поделился в эксклюзивном комментарии с aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Во время распада СССР, в 90-е годы была так называемая реформа Павлова. Тогда изъяли деньги из сберкасс, но это было при другой власти. В новой России таких вещей никогда близко не делалось», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что заморозка вкладов невозможна по ряду причин.
«Это вообще произойти не может по многим причинам. Сегодня люди держат примерно 63 триллиона рублей на депозитах в наших коммерческих банках. Я не думаю, что государство может пойти на такой эксперимент и заморозить возврат вкладов. Это будет стоить очень высокой социальной турбулентности. Кроме того, в этом нет никакого экономического смысла. Эти деньги уже в работе. Те 63 триллиона, которые люди положили на депозит, уходят в виде потребительских кредитов или кредитов для предприятий. То есть банки их в тумбочке не держат, они в работе в виде кредитов. Думаю, заморозка вкладов — это нереальная ситуация», — резюмировал Остапкович.