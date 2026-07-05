Месторождение олова и вольфрама Тигриное в Приморье разыграют на торгах

Месторождение Тигриное в Приморье, богатое запасами олова, вольфрама и серебра, планируют выставить на аукцион в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщили ТАСС (16+) в Минприроды РФ.
«Победитель получит лицензию на право пользования участком для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых», — отметили в министерстве.
Справка: Месторождение Тигриное находится в Красноармейском районе Приморья, в верховьях реки Тигринка, примерно в 30 км к югу от пос. Восток. В 1954 году геолог Пётр Чёрный обнаружил здесь рудные отвалы и указал на перспективность участка. Детальная разведка месторождения была завершена в 1995 году, после чего оно было включено в государственный резерв.
Как указано в открытых источниках, запасы триоксида вольфрама по категории В здесь составляют 14322 тонны, по категории С1 — 45538 тонн, по категории С2 — 8454 тонны. Тем временем запасы олова по категории В — 37520 тонн, по категории С1 — 132974 тонны, по категории С2 — 15586 тонн, а серебра по категории С2 — 850 тонн.
Напомним, что промышленные залежи золота, вольфрама и меди нашли в Красноармейском районе в 2015 году. На все выделенные рудные узлы были составлены паспорта и отправлены на экспертизу во Всероссийский исследовательский институт минерального сырья. После экспертного заключения все новые перспективные объекты Тигриной стали лицензированы, в связи с чем начался новый этап геологоразведочных работ. За долгие годы специалистами АО «Приморгеология» уже открыт целый ряд золотых, золото-серебряных и серебряных месторождений на территории края.