Месторождение олова и вольфрама Тигриное в Приморье разыграют на торгах

Напомним, что промышленные залежи золота, вольфрама и меди нашли в Красноармейском районе в 2015 году. На все выделенные рудные узлы были составлены паспорта и отправлены на экспертизу во Всероссийский исследовательский институт минерального сырья. После экспертного заключения все новые перспективные объекты Тигриной стали лицензированы, в связи с чем начался новый этап геологоразведочных работ. За долгие годы специалистами АО «Приморгеология» уже открыт целый ряд золотых, золото-серебряных и серебряных месторождений на территории края.