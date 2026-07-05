Россиянам назвали отличие в поиске работы женщинами и мужчинами

Как писал KP.RU ранее, средний уровень оплаты труда в Москве за год вырос почти на 31 тыс. рублей. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве в марте 2026 года достигла 219 618 рублей, что на 30 640 рублей превышает показатель марта 2025 года.