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Россиянам назвали отличие в поиске работы женщинами и мужчинами

Росстат: женщины ищут работу почти на месяц дольше, чем мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Средняя продолжительность поиска работы в России составляет 5,8 месяца для женщин и 5 месяцев для мужчин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«Средняя продолжительность поиска работы безработными в мае 2026 г. у женщин составила 5,8 месяца, у мужчин — 5,0 месяца», — следуют данные.

В мае 2026 года 23,1% безработных обращались в службу занятости, тогда как 64,8% пользовались помощью друзей, родственников и знакомых.

Как писал KP.RU ранее, средний уровень оплаты труда в Москве за год вырос почти на 31 тыс. рублей. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве в марте 2026 года достигла 219 618 рублей, что на 30 640 рублей превышает показатель марта 2025 года.

При этом в январе 2026 года зарплату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в семи регионах: НАО, ЯНАО, Магаданской, Сахалинской областях, Москве, Камчатке и Чукотке.