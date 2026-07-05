Россиянам назвали отличие в поиске работы женщинами и мужчинами

Средняя продолжительность поиска работы в России составляет 5,8 месяца для женщин и 5 месяцев для мужчин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
«Средняя продолжительность поиска работы безработными в мае 2026 г. у женщин составила 5,8 месяца, у мужчин — 5,0 месяца», — следуют данные.
В мае 2026 года 23,1% безработных обращались в службу занятости, тогда как 64,8% пользовались помощью друзей, родственников и знакомых.
Как писал KP.RU ранее, средний уровень оплаты труда в Москве за год вырос почти на 31 тыс. рублей. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве в марте 2026 года достигла 219 618 рублей, что на 30 640 рублей превышает показатель марта 2025 года.
При этом в январе 2026 года зарплату выше 150 тыс. рублей зафиксировали в семи регионах: НАО, ЯНАО, Магаданской, Сахалинской областях, Москве, Камчатке и Чукотке.