«Русский стандарт»: россияне в июне чаще покупали доллары, чем евро

«Доллары в минувшем июне обменивали в 2 раза чаще, чем евро. Так, на долю их покупок в отделениях банка пришлось 59%, а продаж — 41%. В онлайне также лидировали покупки долларов с долей 54% против 46% у продаж», — отметили в пресс-службе.