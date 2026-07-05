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«Русский стандарт»: россияне в июне чаще покупали доллары, чем евро

По статистике банка, 97% операций с иностранной валютой пришлись на наличные конвертации.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россияне в июне 2026 года покупали доллары в 2 раза чаще, чем евро, сообщили ТАСС в пресс-службе банка «Русский стандарт».

«Доллары в минувшем июне обменивали в 2 раза чаще, чем евро. Так, на долю их покупок в отделениях банка пришлось 59%, а продаж — 41%. В онлайне также лидировали покупки долларов с долей 54% против 46% у продаж», — отметили в пресс-службе.

При этом у наличных евро в июне, напротив, продажи опережали покупки — 59% против 41%, соответственно. А безналичные евро покупали и продавали с одинаковой активностью — на каждый из этих видов операций в июне пришлось по 50%.

По статистике банка, 97% операций с иностранной валютой в июне пришлись на наличные конвертации, а 3% — на безналичные. При этом в мае соотношение была практически таким же — у офлайна было 96%, а у онлайна — 4%.

Также, по данным пресс-службы, на фоне старта сезона отпусков и путешествий россиян в разные страны в июне общий средний чек конвертации долларов вырос до $616 с $521 в мае. Вырос и средний чек обмена евро — до €690 с €556 в мае.