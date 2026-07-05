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Маткапитал снова вырастет: в Госдуме назвали примерную сумму в 2027 году

Депутат Говырин: маткапитал в 2027 году составит около 767 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Материнский капитал в 2027 году может вырасти до 767 тысяч рублей на первого ребенка и примерно до 1 миллиона 13 тысяч рублей на второго. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин.

По словам парламентария, сейчас назвать точную сумму выплат невозможно. Однако можно сделать предварительный расчет.

«Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2%. При таком коэффициенте сумма на первого ребенка вырастет примерно до 767 тысяч рублей», — сказал Говырин.

Если семья уже получила право на маткапитал за первого ребенка, то доплата при рождении второго может составить около 247 тысяч рублей.

«Максимальная сумма за второго ребенка, когда право на материнский капитал раньше у семьи не возникало, приблизится к 1 миллиону 13 тысячам рублей», — добавил Говырин.

Ранее KP.RU писал, что с 1 февраля 2026 года в России выросли маткапитал, детские пособия и десятки социальных выплат. Материнский капитал на первого ребенка увеличили до 728 921,9 рубля. На второго ребенка семья дополнительно получает 234 321,27 рубля, а если капитал на первого не оформлялся, общая сумма достигает 963 243,17 рубля.

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