Маткапитал снова вырастет: в Госдуме назвали примерную сумму в 2027 году

Материнский капитал в 2027 году может вырасти до 767 тысяч рублей на первого ребенка и примерно до 1 миллиона 13 тысяч рублей на второго. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин.