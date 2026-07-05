На туризм в Приморье в 2026 году направят 3 млрд рублей

Субсидии работают: компания «ДНС-Море» с помощью 6,5 млн рублей возместила половину затрат на создание трёх модульных полусфер в глэмпинге «Джугди» и достигла загрузки 73% в первый сезон. «Южный Риф» модернизировал второй Ливадийский пляж, не повышая цены. Кроме того, в Едином реестре средств размещения сегодня 906 объектов, почти четверть из которых — гостевые дома. Сочетание субсидий, налоговых льгот и инвестиций формирует базу для устойчивого роста и вывода бизнеса из тени.