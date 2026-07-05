На туризм в Приморье в 2026 году направят 3 млрд рублей

Приморский край сохраняет рекордный уровень финансирования туристической отрасли. В 2026 году на её поддержку направят почти 3 миллиарда рублей — столько же, сколько в 2025-м, и в три раза больше, чем в 2024-м. За последние пять лет прямая финансовая помощь бизнесу составила около 1,2 миллиарда рублей.
Вложения приносят результат. По итогам прошлого года турпоток увеличился на 4,5% до 4,1 миллиона человек, из них 401 тысяча — иностранные гости. Доля туризма в валовом региональном продукте выросла на 5,4%, а налоговые поступления от предприятий отрасли — на 21%, достигнув 3,9 миллиарда рублей.
Основной инструмент господдержки — субсидии для развития инфраструктуры гостеприимства. В 2025 году на эти цели выделили 183 миллиона рублей: в десяти муниципалитетах благоустроили 14 объектов, создали 25 модульных номеров и оборудовали 10 автокемпингов. В 2026-м приоритеты те же: строительство гостиниц, благоустройство и инженерная инфраструктура. Предприниматели могут компенсировать до 70% расходов, максимум — 10 млн рублей. В прошлом году из 28 заявок победили 14 компаний.
Льготные режимы ТОР и СПВ привлекли 286 резидентов с туристическими проектами и общим объёмом вложений около 170 млрд рублей. Самый крупный — строительство морского курорта в Хасанском округе, который создаст более 3,8 тысячи номеров и 2,5 тысячи рабочих мест. По словам министра туризма Натальи Набойченко, высокий интерес инвесторов объясняется дефицитом качественных услуг и растущим спросом.
Субсидии работают: компания «ДНС-Море» с помощью 6,5 млн рублей возместила половину затрат на создание трёх модульных полусфер в глэмпинге «Джугди» и достигла загрузки 73% в первый сезон. «Южный Риф» модернизировал второй Ливадийский пляж, не повышая цены. Кроме того, в Едином реестре средств размещения сегодня 906 объектов, почти четверть из которых — гостевые дома. Сочетание субсидий, налоговых льгот и инвестиций формирует базу для устойчивого роста и вывода бизнеса из тени.