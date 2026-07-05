Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 июля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 5 июля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США — 472,17 тенге; евро — 540,82 тенге; российский рубль — 6,11 тенге; китайский юань — 69,62 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
472 тенге на покупку, 479 тенге на продажу.
Курс евро:
540 тенге на покупку, 550 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,72 тенге на покупку, 6,02 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
474,69 тенге на покупку, 476,81 тенге на продажу.
Курс евро:
540,74 тенге на покупку, 546,07 тенге на продажу.
Курс рубля:
5,84 тенге на покупку, 5,98 тенге на продажу.