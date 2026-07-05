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В Новосибирске построят ливневый коллектор для ПЛП за 330 млн рублей

Работы разделены на четыре этапа.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области объявлен тендер на строительство ливневого коллектора для промышленно-логистического парка. Информация размещена на сайте ЕИС Закупки.

Речь идет о третьей очереди строительства канализационного коллектора ливневых сточных вод. Начальная цена контракта составляет 330 703 507 рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 13 июля 2026 года.

Работы разделены на четыре этапа и включают подготовку территории, снятие плодородного слоя и земляные работы. Подрядчику предстоит разработать траншеи на нескольких участках общей протяженностью более 790 метров, проложить трубы диаметром 800 и 300 миллиметров, а затем засыпать их и восстановить растительный слой.