В Новосибирске построят ливневый коллектор для ПЛП за 330 млн рублей

Работы разделены на четыре этапа и включают подготовку территории, снятие плодородного слоя и земляные работы. Подрядчику предстоит разработать траншеи на нескольких участках общей протяженностью более 790 метров, проложить трубы диаметром 800 и 300 миллиметров, а затем засыпать их и восстановить растительный слой.