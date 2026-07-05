Новый светофор за семь миллионов рублей установят на федеральной трассе Р-254 «Иртыш»

Начальная максимальная цена государственного контракта определена в размере семи миллионов шестидесяти семи тысяч восьмисот шестидесяти одного рубля. Извещение о проведении закупки в рамках федерального закона № 44-ФЗ было опубликовано третьего июля. У строительных организаций есть время на подготовку конкурсной документации до двадцать первого июля.
Согласно техническому заданию, все монтажные работы должны быть полностью завершены к девятому декабря две тысячи двадцать шестого года.
Ранее сообщалось, что «умные» светофоры настраивают на Красном проспекте в Новосибирске.