Новый светофор за семь миллионов рублей установят на федеральной трассе Р-254 «Иртыш»

Начальная максимальная цена государственного контракта определена в размере семи миллионов шестидесяти семи тысяч восьмисот шестидесяти одного рубля. Извещение о проведении закупки в рамках федерального закона № 44-ФЗ было опубликовано третьего июля. У строительных организаций есть время на подготовку конкурсной документации до двадцать первого июля.