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Новый светофор за семь миллионов рублей установят на федеральной трассе Р-254 «Иртыш»

Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог “Сибирь” запустило процедуру открытого электронного конкурса. Предмет закупки — установка полноценного светофорного объекта на одном из участков оживлённой федеральной трассы. Работы запланированы на пересечении и примыкании дорог в районе отметки 1443+710 автомобильной магистрали Р-254 “Иртыш”. Эта трасса связывает между собой Челябинск, Курган, Омск и Новосибирск.

Источник: Сиб.фм

Начальная максимальная цена государственного контракта определена в размере семи миллионов шестидесяти семи тысяч восьмисот шестидесяти одного рубля. Извещение о проведении закупки в рамках федерального закона № 44-ФЗ было опубликовано третьего июля. У строительных организаций есть время на подготовку конкурсной документации до двадцать первого июля.

Согласно техническому заданию, все монтажные работы должны быть полностью завершены к девятому декабря две тысячи двадцать шестого года.

Ранее сообщалось, что «умные» светофоры настраивают на Красном проспекте в Новосибирске.