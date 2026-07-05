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Древесину у Омской области разрешили покупать только с торгов

В воскресенье, 5 июля 2026 года, в пресс-службе регионального министерства имущественных отношений сообщили о новых правилах сбыта древесины на территории Омской области. Корректировки касаются лишь кругляка, который был получен в результате вырубки на земельных участках, находящихся в областной собственности.

Источник: Reuters

Заявляется, что заключением договора купли-продажи занимается Главное управление лесного хозяйства Омской области. Ведомство получает полномочия по определению стартовой стоимости древесины. Организация аукционов возлагается на подведомственное Минимуществу казенное учреждение «Управление по содержанию и эксплуатации собственности Омской области».

"В частности, для древесины, полученной с нелесных земель, а именно с участков, которые не входят в лесной фонд, например, в населенных пунктах, на землях промышленности, вводится специальный порядок отчуждения. Новые правила не касаются древесины, которая получена в ходе мероприятий по использованию лесов или при лесохозяйственных работах.

Согласно новому порядку, древесина будет реализовываться на торгах по договорам купли-продажи", — говорится в сообщении.

Землепользователи, получившие древесину в результате хозяйственной деятельности на землях, находящихся в их пользовании, смогут в приоритетном порядке выкупать ее без проведения конкурентных процедур. Эта важная норма направлена на поддержку предпринимателей, кто непосредственно работает с землей. Соответствующие обращения будут рассматриваться Главным управлением лесного хозяйства Омской области. В случае отказа землепользователя от выкупа древесины необходимые сведения будут направлены организатору торгов для проведения электронного аукциона.

Новые правила приняты в целях приведения областного законодательства в соответствие федеральному. Среди обоснований нововведения заявляется ввод прозрачного механизма сбыта таких лесоматериалов, основным инструментом которого становятся открытые торги.