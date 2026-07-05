Древесину у Омской области разрешили покупать только с торгов

"В частности, для древесины, полученной с нелесных земель, а именно с участков, которые не входят в лесной фонд, например, в населенных пунктах, на землях промышленности, вводится специальный порядок отчуждения. Новые правила не касаются древесины, которая получена в ходе мероприятий по использованию лесов или при лесохозяйственных работах.