Системное обновление

Уже завершены работы на шести объектах, еще 16 находятся в ремонте.
На сетях электроснабжения предстоит отремонтировать 2393 километра линий электропередачи и 790 единиц оборудования. Выполнен ремонт 454 км сетей и 160 единиц оборудования.
Параллельно продолжается технический аудит объектов теплоснабжения. Завершены обследования их систем поселка Шидерты и Железинского района. В Павлодаре аудит находится на завершающей стадии.
Запланирован ремонт 48,9 км тепловых сетей. Основной объем работ по магистральным сетям за предыдущие годы выполнен, ключевые изношенные участки закрыты. В 2026 году стартовала масштабная реконструкция внутриквартальных сетей, которые сегодня формируют основной объем повреждений. Начата реализация двух крупных проектов в центральной и южной частях города. Это первый этап системного обновления внутриквартальных сетей Павлодара.
В Экибастузе ведется реконструкция четырех наиболее проблемных тепломагистралей, а в Аксу продолжается обновление теплосетей по улицам Ленина и Астана. Также к отопительному сезону предстоит подготовить 394 автономные котельные, 566 объектов образования и 305 здравоохранения. Для предотвращения дефицита угля и стабилизации цен подписан меморандум о сотрудничестве между профильным управлением и АО «Майкубен-Вест».
Особое внимание уделяется подготовке жилищного фонда. До начала отопительного сезона в регионе предстоит подготовить 2526 многоквартирных жилых домов. Полностью завершить работы планируется до первого сентября.
На этом фоне особо выделяется новая городская подстанция. В октябре 2024 года в Павлодаре завершилось строительство электрической подстанции «Северная городская». От нее запитали дома и промобъекты северо-восточной части города. И вот новый энергетический прорыв — очередная, более мощная подстанция 80 мегаватт, что значительно повысит надёжность электроснабжения южной и юго-восточной частей Павлодара. То есть — четверть строений города — 50 тысяч абонентов. Плюс запуск объекта позволит постепенно подключать к новой подстанции проблемные участки сетей и снижать количество аварийных отключений в отдельных районах областного центра.
Подстанция оснащена двумя трансформаторами по 40 мегаватт каждый. Для сравнения: Экибастуз потребляет около 30 мегаватт электроэнергии. Таким образом, запас мощности новой станции сопоставим с энергопотреблением двух с половиной таких городов. Дополнительно к запуску станции проложены две ЛЭП по 170 киловатт.