Системное обновление

На этом фоне особо выделяется новая городская подстанция. В октябре 2024 года в Павлодаре завершилось строительство электрической подстанции «Северная городская». От нее запитали дома и промобъекты северо-восточной части города. И вот новый энергетический прорыв — очередная, более мощная подстанция 80 мегаватт, что значительно повысит надёжность электроснабжения южной и юго-восточной частей Павлодара. То есть — четверть строений города — 50 тысяч абонентов. Плюс запуск объекта позволит постепенно подключать к новой подстанции проблемные участки сетей и снижать количество аварийных отключений в отдельных районах областного центра.