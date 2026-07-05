Стоимость разовой поездки на нижегородской канатной дороге изменится с 15 июля

При этом большинство действующих тарифов пересматривать не будут. Без изменений сохраняется стоимость проездных на 10, 20, 30 и 48 поездок. Также не подорожают льготные проездные для студентов, проездные на 48 поездок для детей-инвалидов и билеты для сопровождающих их лиц.