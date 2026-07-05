Пермский край наращивает экспорт молочной сыворотки в Республику Беларусь

Регион наращивает экспорт сухой молочной сыворотки в Республику Беларусь, сообщили в Россельхознадзоре по Кировской области, Пермскому краю и Удмуртской Республике.
С начала года из региона вывезли 195 тонн продукта. Отмечается, что в предыдущие года экспорт сухой молочной сыворотки из Прикамья был не налажен.
Очередная поставка была отправлена 29 июня. Специалисты ведомства проконтролировали вывоз 39 тонн продукции. Качество экспортируемого товара было подтверждено лабораторными исследованиями.
«Автотранспорт соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки данного подконтрольного товара», — рассказали в Россельхознадзоре.
Напомним, ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили в Пермском крае крупную партию заражённых томатов, ввезённых из Казахстана.