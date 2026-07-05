Волгоградцам рассказали о новом налоговом вычете с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России появится налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования, сообщили в Минфине. Волгоградцы, как и все россияне, с осени смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ с суммы страховых взносов. Налоговый вычет будет распространяться на уплаченные страховые взносы, если долгосрочные договоры добровольного страхования жизни на сумму до 30 миллионов рублей были заключены с 1 января 2025 года.