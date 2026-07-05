Запас необходим: как правильно хранить бензин

«Может случиться и другая беда. Если в пластике достаточно много было пластификаторов, то двигатель может вообще заглохнуть через некоторое время. С таким случаем я сталкивался. Действительно, зазор свечи зажигания маленький, меньше миллиметра, и поэтому вот эти восковидные отложения, которые получаются при сгорании, там потихонечку оседают. За неделю, конечно ничего страшного не случится, но если это от весны до осени, то это уже очень серьезно», — предостерег собеседник.