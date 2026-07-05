Трасса М-4 «Дон» в Ростовской области реконструирована уже на 40%

Готовность реконструкции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области превысила 40%. На участке уложено 36 километров асфальта, а масштабные работы планируют завершить в 2027 году.
Строительно-монтажные работы на участке с 933-го по 1024-й километр федеральной трассы идут полным ходом. По данным пресс-службы Правительства РФ, общая готовность объекта уже превысила 40%.
Параллельно ведётся реконструкция съездов транспортных развязок в Красносулинском и Октябрьском районах, а также возведение новых транспортных узлов в Каменском и Октябрьском районах.
Для повышения безопасности и комфорта движения на маршруте внедрят автоматизированную систему управления дорожным движением, проложат линии освещения и установят шумозащитные экраны вблизи населённых пунктов.