Житель Светлогорска заподозрил попытку самозахвата федерльной земли

«Изучая кадастровые документы, выяснил, что все строения введены в эксплуатацию в 1966 году, что не соответствует действительности. Так как данных строений никогда на данном земельном участке не было, и это подтверждается местными жителями и мной лично, поскольку я давно проживаю в данном районе и никогда не наблюдал зданий, зарегистрированных в 2013 году», — утверждает Денис Кондртьев. По его словам, ещё в 2025 году указанные объекты не были отражены на кадастровой карте.