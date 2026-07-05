Житель Светлогорска заподозрил попытку самозахвата федерльной земли

Житель Светлогорска обнаружил участок федеральной земли на Калининградском проспекте, который пытаются присвоить путём незаконного монтажа фундаментов. Об этом Денис Кондратьев сообщил в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».
«Делаю видеофиксацию участка, принадлежащего Росийской Федерации, — прокомментировал обратившийся в опубликованном в соцсети видео. — Он огорожен по всему периметру забором. Прошу заметить, ни одного здания на этом участке не имеется. Происходит самозахват территории путём установки фундамента. И не одного, а нескольких. Вот свежезалитые фундаменты. Посыпано шифером, будто здание развалилось. Всё это делалось в том году. Никаких ранее здесь строений не было. Никаких кемпингов, глемпингов и т.д.».
Скриншот публичной кадастровой карты.
Речь идёт о территории, расположенной в границах кадастрового квартала 39:17:020004 между участками с кадастровыми номерами 39:17:020004:7 и 39:17:020004:10. Всего на участке расположены десять «строений», которые зарегистрированы и поставлены на кадастровый учёт. Кадастровые номера зарегистрированных зданий: 39:17:020004:51, 39:17:020004:52, 39:17:020004:53, 39:17:020004:54, 39:17:020004:55, 39:17:020004:56, 39:17:020004:57, 39:17:020004:58, 39:17:020004:59, 39:17:020004:60. По мнению Кондратьева, те, кто залил фундамент, «делают вид», что здания были на участке более 50 лет назад и успели разрушиться.
«Изучая кадастровые документы, выяснил, что все строения введены в эксплуатацию в 1966 году, что не соответствует действительности. Так как данных строений никогда на данном земельном участке не было, и это подтверждается местными жителями и мной лично, поскольку я давно проживаю в данном районе и никогда не наблюдал зданий, зарегистрированных в 2013 году», — утверждает Денис Кондртьев. По его словам, ещё в 2025 году указанные объекты не были отражены на кадастровой карте.
«Я выехал 14.03.2026 года на место захвата территории. Мои опасения по незаконному захвату участка земель Российской Федерации подтвердились. Неустановленные лица произвели установку десяти фундаментов», — добавил местный житель.
Сообщение на странице губернатора он оставил 25 июня 2026 года. В тот же день сотрудники администрации Светлогорского округа ответили на сообщение, попросив время, чтобы «разобраться в ситуации». Ответ был опубликован 3 июля.
«Мы осмотрели территорию, на которой установлены фундаменты. По итогам осмотра подали исковое заявление об освобождении от самовольно возведённых ленточных фундаментов, сносе забора вокруг земельного участка и о признании права собственности на эти объекты отсутствующим. Сейчас ожидаем решения суда. Если лицо, установившее забор и фундамент, не исполнит решение суда, то дело перейдёт приставам», — говорится в сообщении властей.
Узнать подробности предлагалось в отделе муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского округа по телефону: 8 (4015)33−33−52.