Нацбанк опустил курс доллара и поднял курс евро на 6 июля после длинных выходных

В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 2 июля, пятницу, 3 июля, субботу, 4 июля и воскресенье, 5 июля курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля стали выше в понедельник, 6 июля. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.