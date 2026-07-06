Нацбанк опустил курс доллара и поднял курс евро на 6 июля после длинных выходных

Национальный банк определил курсы валют на 6 июля, понедельник. В частности, курс доллара стал ниже после длинных выходных, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, подросли после длинных выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на понедельник, 6 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9020 белорусского рубля, 1 евро — 3,3156 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7314 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 2 июля, пятницу, 3 июля, субботу, 4 июля и воскресенье, 5 июля курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля стали выше в понедельник, 6 июля. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0042 белрубля, курс евро увеличился на 0,0060 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0004 белрубля.
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