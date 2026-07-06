Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк опустил курс доллара и поднял курс евро на 6 июля после длинных выходных

Нацбанк Беларуси увеличил курс евро и курс российского рубля и уменьшил курс доллара на 6 июля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 6 июля, понедельник. В частности, курс доллара стал ниже после длинных выходных, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, подросли после длинных выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на понедельник, 6 июля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9020 белорусского рубля, 1 евро — 3,3156 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7314 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 2 июля, пятницу, 3 июля, субботу, 4 июля и воскресенье, 5 июля курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля стали выше в понедельник, 6 июля. Сильнее в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0042 белрубля, курс евро увеличился на 0,0060 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0004 белрубля.

Ранее адвокат сказала, кому из белорусов не заменят отпуск денежной компенсацией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше