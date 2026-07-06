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В ГД назвали условия для безналоговой продажи собранных в лесу грибов и ягод

Граждане освобождаются от уплаты НДФЛ, если нет признаков предпринимательской деятельности, сообщил депутат Валерий Селезнев.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Граждане освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже собранных в лесу грибов и ягод, если нет признаков предпринимательской деятельности. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

«Граждане вправе собирать дикорастущие грибы, ягоды, орехи и другие пищевые лесные ресурсы для собственных нужд. Доход от продажи лесных даров, собранных для себя, освобождается от НДФЛ. Но если вы превращаете это в бизнес, то правила меняются», — сказал депутат.

По его словам, в каждом случае «учитываются цель сбора, объемы заготовки, организация торговли и другие обстоятельства». Если деятельность организована непосредственно как бизнес: ресурсы заготавливаются крупными партиями для регулярной реализации, используются склады, специальная техника или труд других лиц, то в этом случае уже применяются правила о предпринимательской заготовке, предусмотренные лесным законодательством.

«Если собирали сами, без аренды участка и без привлечения сборщиков, которым за это платят, это называется — для собственных нужд», — отметил Селезнев.

Депутат добавил, что продажа грибов на рынках и ярмарках подчиняется правилам соответствующей торговой площадки. «Грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. На рынках разрешается реализация проверенных свежих и сушеных грибов. Домашние соленые, маринованные и консервированные грибы продавать на рынке нельзя», — сказал парламентарий.

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