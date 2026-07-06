В ГД назвали условия для безналоговой продажи собранных в лесу грибов и ягод

По его словам, в каждом случае «учитываются цель сбора, объемы заготовки, организация торговли и другие обстоятельства». Если деятельность организована непосредственно как бизнес: ресурсы заготавливаются крупными партиями для регулярной реализации, используются склады, специальная техника или труд других лиц, то в этом случае уже применяются правила о предпринимательской заготовке, предусмотренные лесным законодательством.