Аналитики выяснили, что треть работающих россиян год не уходили на больничный

Кроме того эксперты выяснили, что каждый шестой опрошенный (16%) не хочет брать лист временной нетрудоспособности из-за опасений, что будет трудно записаться к врачу или придется долго ждать приема. «Тем не менее даже те, кто все-таки берет больничный, чаще всего отсутствуют на работе недолго: 36% участников исследования признались, что им достаточно от 4 до 7 дней. Каждому пятому (20%) на восстановление требуется от 8 до 14 дней. Трех дней или меньше хватает лишь 8% опрошенных», — говорится в материалах.