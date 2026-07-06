Аналитики выяснили, что треть работающих россиян год не уходили на больничный

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Почти каждый третий (30%) работающий россиянин за период с июня 2025 года по июнь 2026 года ни разу не уходил на больничный, даже если был не здоров. Об этом свидетельствуют данные исследования страховой компании «Сберстрахование» и сервиса «Работа.ру» (есть у ТАСС).
«Почти каждый третий работающий россиянин (30%) за последний год ни разу не уходил на больничный, даже если был не здоров. При этом большинство, 41% респондентов, оформляли лист временной нетрудоспособности всего один раз за год, каждый четвертый — от двух до четырех раз и только 3% — чаще», — говорится в материалах.
По данным исследования, 40% респондентов не хотят терять часть дохода, 38% — не хотят выпадать из рабочего процесса, если заболевание кажется несерьзным, а 22% опрошенным при уходе на больничный — некому передать дела на время отсутствия.
Кроме того эксперты выяснили, что каждый шестой опрошенный (16%) не хочет брать лист временной нетрудоспособности из-за опасений, что будет трудно записаться к врачу или придется долго ждать приема. «Тем не менее даже те, кто все-таки берет больничный, чаще всего отсутствуют на работе недолго: 36% участников исследования признались, что им достаточно от 4 до 7 дней. Каждому пятому (20%) на восстановление требуется от 8 до 14 дней. Трех дней или меньше хватает лишь 8% опрошенных», — говорится в материалах.
Отмечается, что среди основных причин оформления больничных лидируют ОРВИ (59%), травмы (18%), неврологические нарушения (13%), заболевания желудочно-кишечного тракта (10%) и сердечно-сосудистой системы (9%). При этом в 5% случаев причиной для отсутствия на работе становилась болезнь ребенка или другого опекаемого родственника.
В исследовании приняли участие более 3 200 пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России. Опрос проводился в июне 2026 года среди экономически активного населения старше 18 лет.