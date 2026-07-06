Почему банки отказывают в кредитах людям без кредитной истории

Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали в беседе с «Газетой.Ru» о причинах отказов в кредитах.
Главная причина отказов — невозможность оценить поведение заёмщика. Если человек никогда не пользовался кредитами или делал это слишком давно, бюро кредитных историй не имеет данных о его финансовой дисциплине. Банк не может спрогнозировать надёжность клиента.
Эксперты подчёркивают, что нулевая кредитная история отличается от плохой. При её отсутствии банк не видит ни просрочек, ни нарушений. Однако нет и положительного опыта.
Тем, у кого нет кредитной истории, банки обычно предлагают ограниченные продукты: кредитные карты с небольшим лимитом, небольшие потребительские кредиты или рассрочки. Но не все рассрочки формируют кредитную историю, так как некоторые сервисы не передают данные в бюро.
Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, специалисты советуют не подавать заявки сразу в несколько банков. Кредиторы оценивают целый набор факторов: доход, занятость, стаж работы, возраст, регистрацию и гражданство. Для самозанятых важен официальный статус. При крупных суммах могут потребоваться поручители или залог.
Формирование положительной кредитной истории обычно занимает около года. Для этого достаточно начать с небольших займов или кредитной карты и своевременно выполнять обязательства без просрочек.