Почему банки отказывают в кредитах людям без кредитной истории

Тем, у кого нет кредитной истории, банки обычно предлагают ограниченные продукты: кредитные карты с небольшим лимитом, небольшие потребительские кредиты или рассрочки. Но не все рассрочки формируют кредитную историю, так как некоторые сервисы не передают данные в бюро.