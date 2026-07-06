На трассе «Новосибирск-Омск» выставили на продажу АЗС за 90 млн рублей

«Продам действующую АЗС на Омской трассе. Емкостной парк 200 м.куб., четыре вида топлива. Двадцать соток земли в собственности. Село Прокудское. Возможна аренда», — говорится в опубликованном сообщении.
Из сопроводительных документов к лоту следует, что речь идёт о стационарной конструкции с лицензией на осуществление деятельности. На станции реализуются бензин и дизельное топливо, для хранения которого предусмотрено пять резервуаров. Помещение площадью 80 квадратных метров находится в собственности. По заявлению владельца, ежемесячная прибыль точки составляет два миллиона рублей, а штат насчитывает четырёх сотрудников.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске выставили на продажу сеть кондитерских Nikki Forkin.