На трассе «Новосибирск-Омск» выставили на продажу АЗС за 90 млн рублей

Из сопроводительных документов к лоту следует, что речь идёт о стационарной конструкции с лицензией на осуществление деятельности. На станции реализуются бензин и дизельное топливо, для хранения которого предусмотрено пять резервуаров. Помещение площадью 80 квадратных метров находится в собственности. По заявлению владельца, ежемесячная прибыль точки составляет два миллиона рублей, а штат насчитывает четырёх сотрудников.