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На «Иннопроме» представили модель высокоскоростного поезда

Модель поезда для ВСМ в серийной окраске представили на «Иннопроме».

Источник: РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Модель российского высокоскоростного поезда в серийной окраске представили на стенде группы «Синара» в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2026», передает корреспондент РИА Новости.

Производство подвижного состава для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) ведется на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В производственной кооперации задействовано более 150 российских производителей комплектующих из 36 субъектов.

В начале июля текущего года правительство России сообщило, что строительство первой в стране ВСМ Москва — Санкт-Петербург ведут более 28 тысяч человек и свыше 10 тысяч единиц специальной техники.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.

Международная промышленная выставка Иннопром-2026 пройдет в Екатеринбурге 6—9 июля. Страной-партнером выставки в текущем году выступит Индонезия. В мероприятии примут участие представители 66 стран мира.