Эксперты обсудили кибербезопасность на конференции «ИнфоХаб — 2026» в Хабаровске

Столица Хабаровского края приняла гостей со всей страны — экспертов в сфере информационной безопасности и представителей бизнеса и власти объединила пятая межрегиональная конференция «ИнфоХаб — 2026». Мероприятие проходило в два дня — 2 и 3 июля, обсуждение в этом году посвящено как защите корпоративных данных, так и импортозамещению, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы с вами живем в эпоху, когда кибербезопасность выходит на первый план, что, несомненно, ведет к повышению потребности в соответствующих специалистах и освоению новых компетенций. В 2025 году по всему ДФО зафиксировали более 25 тысяч информационных атак, направленных на оказание давления на работу крупных компаний и органов власти. В этих условиях деятельность компаний, обеспечивающих информационную безопасность, перестала быть отраслевой задачей и стала вопросом комфорта каждого человека, — подчеркнул в приветственном слове губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Участниками конференции стали представители власти и бизнеса, специалисты по информационной безопасности, коммерческие директоры и маркетологи из 14 регионов России. В центре обсуждения оказались животрепещущие вопросы сферы инфобеза и IT. Организатором мероприятия выступило ООО «МАСКОМ-Техлайн» при поддержке Министерства цифрового развития и связи Хабаровского края, а генеральным партнером стала «Лаборатория Касперского».
— Информационная безопасность — одно из самых динамично меняющихся направлений в ИТ. На этой конференции мы можем в реальном формате обменяться опытом, обсудить ключевые изменения в российском законодательстве, а главное — поговорить о практическом применении технологий защиты. Мы находимся в постоянном диалоге с коллегами из Дальневосточного федерального округа и всей страны, перенимаем лучшие практики друг друга, — сказал генеральный директор ООО «МАСКОМ-Техлайн» Дмитрий Семченко.
На повестке дня стояли вопросы хранения и обработки персональных данных, трансграничной передачи данных, социальной инженерии, повышения киберграмотности сотрудников, защиты коммерческой тайны, а также импортозамещения.
— Главная наша задача в данной отрасли — выполнение национального проекта по импортозамещению: полный переход на отечественные программные и аппаратные средства защиты. И ещё одна ключевая задача — обучение новых специалистов по информационной безопасности. Сейчас это уже не узкая сфера для IT-специалистов, а широкая кадровая необходимость для всего бизнеса, — отметил глава краевого министерства цифрового развития Евгений Демин.
Напомним, что в конце мая Хабаровск стал площадкой для обсуждения ключевых аспектов по обеспечению безопасности граждан. Актуальные вопросы отрасли подняли эксперты на конференции «Системы оповещения населения. Актуальные вопросы и пути решения».