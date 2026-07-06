Эксперты обсудили кибербезопасность на конференции «ИнфоХаб — 2026» в Хабаровске

— Мы с вами живем в эпоху, когда кибербезопасность выходит на первый план, что, несомненно, ведет к повышению потребности в соответствующих специалистах и освоению новых компетенций. В 2025 году по всему ДФО зафиксировали более 25 тысяч информационных атак, направленных на оказание давления на работу крупных компаний и органов власти. В этих условиях деятельность компаний, обеспечивающих информационную безопасность, перестала быть отраслевой задачей и стала вопросом комфорта каждого человека, — подчеркнул в приветственном слове губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.