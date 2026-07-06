Стоит ли менять работу ради повышения зарплаты в 2027 году

К 2027 году российский рынок труда претерпит значительные изменения. Традиционная стратегия смены работы ради резкого увеличения дохода потеряет свою эффективность для большинства офисных специалистов.
Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский сообщил «Газете.ру», что эпоха лёгких сверхприбылей при простом переходе из одной компании в другую уходит в прошлое. Работодатели пересматривают подход к найму и жёстко оценивают экономическую целесообразность каждого сотрудника.
Трепольский подчеркнул, что время, когда смена юридического лица гарантировала рост оклада на 20−30%, подходит к концу. Бизнес анализирует реальную прибыль, которую специалист принесёт в первые месяцы работы.
Эксперт сделал важное исключение: для представителей рабочих профессий и дефицитных специальностей ротация между компаниями остаётся быстрым способом улучшить финансовое положение. Однако для офисных работников наиболее дальновидной стратегией становится развитие внутри текущего работодателя.
Наём нового человека обходится бизнесу дороже, чем инвестиции в обучение проверенных сотрудников. Постоянные издержки на поиск кандидата, услуги рекрутинговых агентств и период адаптации делают внешнего специалиста рискованным активом.
Компаниям выгоднее вкладываться в горизонтальный рост сотрудников. Специалистам рекомендуется осваивать смежные навыки, брать на себя кросс-функциональные задачи и расширять зону ответственности. Такой сотрудник становится незаменимым универсалом, чьё удержание становится приоритетом для руководства. Совокупный доход за счёт внутренних бонусов обгоняет рыночные предложения.