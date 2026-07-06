Стоит ли менять работу ради повышения зарплаты в 2027 году

Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский сообщил «Газете.ру», что эпоха лёгких сверхприбылей при простом переходе из одной компании в другую уходит в прошлое. Работодатели пересматривают подход к найму и жёстко оценивают экономическую целесообразность каждого сотрудника.