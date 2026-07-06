Резидент СПВ построит 54 коттеджа в Хасанском районе Приморья: в курорт вложат 1 млрд

«Гостиничный комплекс “Теплое море” является уникальным для Приморья и всего Дальнего Востока. В первой очереди комплекса представлены удобный пляж, комфортабельные номера, два крытых бассейна с подогретой морской водой и спа-центр. На фоне динамичного роста туристического сектора мы приняли решение о развитии комплекса и реализации второй очереди инвестпроекта. Благодаря статусу резидента СПВ и комплексной поддержке со стороны КРДВ строительство будет завершено уже в конце этого года», — рассказал генеральный директор ООО «Аквапарк “Теплое Море”» Александр Вильде.