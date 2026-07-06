Резидент СПВ построит 54 коттеджа в Хасанском районе Приморья: в курорт вложат 1 млрд

ООО «Аквапарк “Теплое Море”» в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) приступило к строительству второй очереди гостиничного комплекса «Теплое море» в посёлке Славянка-3 Хасанского района. Инвестор вложил в проект 1 млрд рублей и откроет на юго-восточном побережье полуострова Брюса коттеджный городок из 54 домов. Завершить стройку планируют до конца 2026 года, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
«Гостиничный комплекс “Теплое море” является уникальным для Приморья и всего Дальнего Востока. В первой очереди комплекса представлены удобный пляж, комфортабельные номера, два крытых бассейна с подогретой морской водой и спа-центр. На фоне динамичного роста туристического сектора мы приняли решение о развитии комплекса и реализации второй очереди инвестпроекта. Благодаря статусу резидента СПВ и комплексной поддержке со стороны КРДВ строительство будет завершено уже в конце этого года», — рассказал генеральный директор ООО «Аквапарк “Теплое Море”» Александр Вильде.
В жилой зоне участка расположатся 54 гостевых коттеджа двух типов, при каждом из которых оборудуют площадку с беседкой и два парковочных места. После завершения строительства гостиничный комплекс сможет принимать более 100 тысяч человек ежегодно. Помимо коттеджей, первая очередь «Тёплого моря» уже предлагает гостям дайвинг, рыбалку, хоккейный корт, роллердром, площадки для тенниса, футбола, волейбола и баскетбола.
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