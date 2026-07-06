В Омске «Магияпальто» с миллиардной выручкой сменило юрадрес на Москву в июле

С начала июля 2026 года юридический адрес ООО «Магияпальто» изменился с Омска на Москву, сообщается в выписке ЕГРЮЛ. Основным видом деятельности по ОКВЭД указано «производство прочей верхней одежды».
Компания была основана в 2020 году. По данным ФНС, в 2025 году выручка достигла 1,1 млрд рублей, однако чистая прибыль снизилась с 25,6 млн рублей в 2024 году до 183 тысяч рублей в 2025-м. За последний отчётный период компания уплатила около 58,6 млн рублей налогов, включая 41,3 млн рублей НДС. Среднесписочная численность сотрудников выросла с 16 в 2022 году до 34 человек к концу 2025 года.
На интернет-площадках у ООО «Магияпальто» представлено 897 товаров и совершено более 506 тысяч продаж. В ассортименте — пальто, головные уборы, свитеры и кардиганы, в том числе продукции торговых марок «Avalon» и «Vialove». Всего компания имеет около сотни сертификатов на текстильную продукцию китайских производителей.