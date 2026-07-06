ЦКАД стала лидером по числу проезжающих беспилотных грузовиков в России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Наибольшее количество проезжающих беспилотных грузовиков среди федеральных трасс России ежедневно фиксируется на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) — в среднем 41 робофура в сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе АО «ГЛОНАСС».
«По итогам июня ЦКАД стала лидером по числу проезжающих высокоавтоматизированных транспортных средств: в среднем по трассе ежедневно проходит 41 робофура», — сказали там.
На М-11 в среднем ежедневно проезжает 33 беспилотных грузовика, на М-4 — 19, на М-12 — 8. Все робофуры передают данные в единую систему идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».
Для объективной оценки зрелости технологии АО «ГЛОНАСС» совместно с Минтрансом РФ запустило публичный счетчик безаварийного пробега робофур. Как отметил генеральный директор компании Алексей Райкевич, общий пробег беспилотных грузовиков превысил 19 млн км, при этом только за июнь они проехали суммарно свыше 700 тыс. км.
По его словам, в ближайшее время к счетчику добавят аналитику качественных метрик, в частности, оценку доли автономного управления и перехвата руля.
Следующим этапом развития функционала «ЭРА-ГЛОНАСС» станет внедрение защиты от кибератак и механизма централизованной принудительной остановки беспилотников в чрезвычайных ситуациях, добавили в компании.