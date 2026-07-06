ЦКАД стала лидером по числу проезжающих беспилотных грузовиков в России

Для объективной оценки зрелости технологии АО «ГЛОНАСС» совместно с Минтрансом РФ запустило публичный счетчик безаварийного пробега робофур. Как отметил генеральный директор компании Алексей Райкевич, общий пробег беспилотных грузовиков превысил 19 млн км, при этом только за июнь они проехали суммарно свыше 700 тыс. км.