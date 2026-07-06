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Новосибирцам рассказали, как сократить рабочую неделю

Закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Источник: Bethany Legg/CC0

Глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости разъяснил, что российское трудовое законодательство уже сейчас позволяет компаниям и сотрудникам по взаимному согласию выбирать любой формат рабочей недели — будь то четырёхдневный или шестидневный график.

Министр подчеркнул, что действующая система достаточно гибкая и даёт бизнесу возможность адаптировать режим работы под свои задачи и договорённости с коллективом.

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