Новосибирцам рассказали, как сократить рабочую неделю

Глава Минтруда Антон Котяков в интервью РИА Новости разъяснил, что российское трудовое законодательство уже сейчас позволяет компаниям и сотрудникам по взаимному согласию выбирать любой формат рабочей недели — будь то четырёхдневный или шестидневный график.