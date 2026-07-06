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Омская область побила рекорд по потреблению электроэнергии на фоне жары

Кондиционеры вывели область на максимум по нагрузке.

Источник: Om1 Омск

С 23 июня по 3 июля 2026 года жители Омской области установили новый максимум потребления электрической мощности, сообщил системный оператор Единой энергетической системы.

За этот период счётчики фиксировали суммарное потребление в 1 480 МВт (1,48 млн кВт), что на 31 МВт выше предыдущего рекорда 3 июля 2025 года. По минимальному тарифу 6,36 рубля за кВт это составляет порядка 9,4 млн рублей.

Рост потребления связывают с активным использованием домашних кондиционеров, а также с внедрением современных систем контроля учёта электроэнергии. В Омске продолжается установка автоматизированных систем АСКУЭ, позволяющих дистанционно отслеживать потреблённые киловатты и автоматически блокировать услуги для неплательщиков.

Для сравнения, лидером по потреблению среди регионов остаётся Новосибирская область с показателем 2 142 МВт — это на 13 МВт выше рекорда 25 июня 2024 года. На втором месте оказалась Республика Хакасия с 2 023 МВт, что на 39 МВт превышает прошлогодний максимум 28 июня 2024 года.