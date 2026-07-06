Омская область побила рекорд по потреблению электроэнергии на фоне жары

Для сравнения, лидером по потреблению среди регионов остаётся Новосибирская область с показателем 2 142 МВт — это на 13 МВт выше рекорда 25 июня 2024 года. На втором месте оказалась Республика Хакасия с 2 023 МВт, что на 39 МВт превышает прошлогодний максимум 28 июня 2024 года.