Омская область побила рекорд по потреблению электроэнергии на фоне жары

С 23 июня по 3 июля 2026 года жители Омской области установили новый максимум потребления электрической мощности, сообщил системный оператор Единой энергетической системы.
За этот период счётчики фиксировали суммарное потребление в 1 480 МВт (1,48 млн кВт), что на 31 МВт выше предыдущего рекорда 3 июля 2025 года. По минимальному тарифу 6,36 рубля за кВт это составляет порядка 9,4 млн рублей.
Рост потребления связывают с активным использованием домашних кондиционеров, а также с внедрением современных систем контроля учёта электроэнергии. В Омске продолжается установка автоматизированных систем АСКУЭ, позволяющих дистанционно отслеживать потреблённые киловатты и автоматически блокировать услуги для неплательщиков.
Для сравнения, лидером по потреблению среди регионов остаётся Новосибирская область с показателем 2 142 МВт — это на 13 МВт выше рекорда 25 июня 2024 года. На втором месте оказалась Республика Хакасия с 2 023 МВт, что на 39 МВт превышает прошлогодний максимум 28 июня 2024 года.