Россиянам рассказали, кто может получить пенсионные накопления до 440 тысяч рублей сразу

Пенсионные накопления в России можно получить единовременной выплатой, однако такая возможность предусмотрена не для всех граждан. Об этом изданию «Прайм» рассказала профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Экономист пояснила, что при недостатке стажа или баллов гражданин все равно может претендовать на единовременную выплату накоплений, тогда как при их наличии действует ограничение.
«Если же баллов и стажа хватает, то единовременная выплата возможна только если размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в РФ», — сказала эксперт.
Финогенова уточнила, что 10% от прожиточного минимума пенсионера в 2026 году составляет около 1,6 тысяч рублей в месяц, что соответствует сумме накоплений до 440 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что в России существенно сократилась разница между средними выплатами работающим и неработающим пенсионерам. Значения приблизились друг к другу за год. Разница средних пенсий уменьшилась на 30%.