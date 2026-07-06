«Ведомости»: более трети ретейлеров массовой одежды понесли убытки в 2025 году

По словам председателя совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексея Федорова, общий объем всего российского рынка одежды, обуви и аксессуаров в 2025 г. сократился на 5%, до 4,2 трлн рублей. Реальная ситуация на рынке массовых ретейлеров может быть еще хуже, поскольку часть компаний не раскрывают свои финансовые показатели, отмечает сооснователь медиа об индустрии моды Fashion Buzz Станислава Нажмитдинова.