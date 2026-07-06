ЛДПР предложила отменить НДС на продукты северного завоза

По мнению лидера ЛДПР, отмена НДС на продукты северного завоза позволит снизить розничные цены на продовольствие, сделать его более доступным для жителей северных территорий и уменьшить финансовую нагрузку на семьи. Кроме того, такая мера, считает Слуцкий, будет способствовать социально-экономической стабильности и укреплению продовольственной безопасности в Арктике.