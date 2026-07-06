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ЛДПР предложила отменить НДС на продукты северного завоза

Стоимость жизни и транспортные издержки в районах Крайнего Севера «многократно превышают среднероссийские показатели», пояснил лидер партии Леонид Слуцкий.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить от НДС продовольственные товары, поставляемые по программе северного завоза. Соответствующее обращение он направил министру финансов РФ Антону Силуанову, документ есть в распоряжении ТАСС.

«ЛДПР предлагает освободить от НДС продовольственные товары, реализуемые на территориях северного завоза, включенных в перечень, утвержденный правительством Российской Федерации, где стоимость жизни и транспортные издержки многократно превышают среднероссийские показатели, с закреплением упрощенного порядка подтверждения права на применение льготы», — говорится в обращении.

Как отмечает Слуцкий, несмотря на действующую льготную ставку НДС в 10% для социально значимых продуктов, в районах Крайнего Севера налоговая нагрузка остается высокой из-за значительных транспортных расходов. По его словам, транспортная составляющая в стоимости продуктов в таких регионах может достигать 30−50%.

По мнению лидера ЛДПР, отмена НДС на продукты северного завоза позволит снизить розничные цены на продовольствие, сделать его более доступным для жителей северных территорий и уменьшить финансовую нагрузку на семьи. Кроме того, такая мера, считает Слуцкий, будет способствовать социально-экономической стабильности и укреплению продовольственной безопасности в Арктике.

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