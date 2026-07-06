Жители приморского Штыково получат новые лестницы, дорогу и тротуары

На сегодняшний день подрядная организация выполнила значительный объем работ: установлены новые бордюрные камни, смонтированы лестничные марши, подготовлено основание для асфальтирования дворовой территории и пешеходной дорожки. До полного завершения работ осталось немного — уложить свежее асфальтобетонное покрытие, сообщает пресс-служба краевого кабмина.
Жители домов объединились и подали проекты по благоустройству своих дворов на краевые программы «1000 дворов» и конкурс территориального общественного самоуправления (ТОС).
Как отметил министр ЖКХ Приморья Алексей Першин, важно, чтобы приморцы чувствовали себя комфортно не только у себя дома, но и во дворе.